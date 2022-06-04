Более 500 человек объединил спортивный субботник в Одинцове

Масштабный субботник провели в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. Участниками стали более 500 человек из 25 спортивных организаций, в том числе из семи спортивных школ городского округа.

К экологической акции присоединились министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава Одинцова Андрей Иванов. По мнению Абаренова, такие спортивные субботники можно было бы начать проводить по всему региону.

«Спортсмены — всегда первые, всегда с нами единой командой. Потому что это одна большая семья. И то, что Одинцовский городской округ сделал такой формат субботника — это просто здорово. Потому что любой спортивный объект — наш дом. А в доме надо поддерживать порядок и чистоту», — сказал министр.

Источник фото: телеканал «360»

Субботник провели в лесном массиве вдоль «синей» трассы парка — новой дорожки протяженностью 2,5 километра. Задачей стала очистка от сухостоя и валежника.

Иванов поблагодарил всех спортсменов и активных жителей Одинцовского округа. По его словам, парк получилось сделать еще более красивым и ухоженным. Отдельно он отметил воспитанников и весь тренерский состав спортивных школ, которые поддержали акцию.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня мы пилили упавшие деревья, собирали порубочные остатки, перемещали их к местам складирования. После нашего субботника вся древесина будет переработана в древесную щепу и использована для благоустройства парковой̆ территории», — сообщил глава Одинцова.

Источник фото: телеканал «360»

К субботнику подключился и 12-летний мальчик Егор Б., который вместе с родителями приехал в Подмосковье из города Рубежное в ЛНР. Егор занимается футболом в секции в Московской областной общественной детской организации спортивно-патриотического воспитания «Кавалергард» в Звенигороде. Иванов вручил школьнику мячи, бутсы, теннисные ракетки и сумку.