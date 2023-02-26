Подмосковье 26 февраля 2023, 18:52 Более 500 человек накормили солдатской кашей в Краснознаменске

Читать 360tv в

В Краснознаменске прошли масленичные гуляния. Во время праздника полевая кухня накормила солдатской кашей более 500 гостей.

Реклама

«Первыми за кашей бегут дети, а за ними и мы. Каша здесь очень вкусная и сытная», — рассказала одна из участниц праздника Светлана Исаева.

Мероприятие прошло в рамках акции «Солдатская каша». Ежегодно к проекту подключаются сотни горожан.

Также для местных жителей организовали красочные представления, выступления городских коллективов, интерактивные игры, мастер-классы, кулачные бои, лазанье по столбу и сжигание чучела Масленицы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».