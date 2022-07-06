Более 500 библиотек Подмосковья стали доступными для инвалидов

Количество библиотек, доступных для людей с нарушением слуха и зрения, в Подмосковье растет. Уже 532 организации приобрели специальное оборудование, которое обслуживает посетителей с ограниченными возможностями.

В библиотечном фонде есть книги со шрифтом Брайля, аудиокниги, плееры для их прослушивания, лупы, видеоувеличители и индукционные системы. Сотрудники таких библиотек прошли специальное обучение для работы с особенными гостями. Все больше библиотек области желает сделать условия доступными для всех посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании в Сергиевом Посаде реабилитационного центра для слепых и глухих. Учреждение станет уникальным — по утверждению Воробьева, аналогов ему в России нет.