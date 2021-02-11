Более 50% опрошенных жителей Подмосковья перешли на раздельный сбор мусора

По данным опроса, более 57% жителей Подмосковья перешли на раздельный сбор отходов. Об этом рассказали на пресс-конференции в РИАМО, посвященной экологии и обращению с мусором.

Переход на раздельный сбор мусора

Жители Подмосковья переходят на раздельный сбор мусора. Большое число людей еще не сортируют отходы, но более 57% жителей региона заявили, что практикуют экологичный подход.

«В 2020 году, осенью, проводился опрос жителей региона. Результаты показали, что 57% практикуют раздельный сбор мусора, а 41% — нет», — уточнил заместитель начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области Роман Кирица.

Только каждый четвертый житель Подмосковья знает адрес пункта приема отходов на переработку. Проблемы с утилизацией испытывают 24% респондентов, из них 12% не знают, куда сдавать разные виды отходы. Порядка 56% участников опроса выбрасывают мусор в общий бак.

На конференции также выступили специалисты, которые занимаются вопросами экологии в Московской области. Заместитель директора Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция по организации обращения с отходами» Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Мурашов рассказал о состоянии раздельного сбора мусора в регионе и констатировал: «Динамика в установке синих баков в регионе есть, значит, все больше жителей включаются в раздельный сбор мусора».

Экологические акции

Поддержать губернаторский курс на борьбу с мусором призван новый проект Главного управления социальных коммуникаций Московской области, Общественной палаты Московской области при содействии профильных министерств.

«Проект „ЭкоЛогичное Подмосковье“ объединит усилия общественников, волонтеров, активистов Московской области в реализации экологических проектов. Совместно будет проще достигнуть общей цели и сделать наш регион лучше», — подытожил Роман Кирица.

Заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова рассказала о доминантах проекта: информационной кампании, акциях и вовлечении жителей в формирование культуры обращения с отходами.

Школа раздельного сбора мусора, экскурсии на комплексы по переработке, мегаплоггинг ко Дню эколога, уборка водоемов на каяках, арт-выставки и другие мероприятия состоятся в рамках проекта в 2021 году.

Выставка «Мусореализм»

В рамках проекта Ульяна Белова представила первую репродукцию своей авторской выставки «Мусореализм». «Портрет Адели Блох-Бауэр» Густава Климта создан из мишуры, оберток и других атрибутов праздника. Он обращается к чувствам и заставляет проанализировать свою потребительскую модель поведения и ее влияние на экологию.

На выставке, которая откроется 5 июня 2021 года, зрители увидят 13 шедевров мировой живописи, переосмысленных в контексте потребления вещей. По словам Ульяны Беловой, «Мусореализм» подсвечивает неудобную правду о том, как мы производим отходы, не замечая этого.