Подмосковье 12 мая 2023, 09:12 Более 50 жителей Одинцова занялись изготовлением маскировочных сетей для бойцов СВО

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Волонтерское движение помощи бойцам СВО развивается в Одинцове. Изготовлением маскировочных сетей в округе занимаются уже 55 человек. В работе они учитывают все пожелания военных и регулярно получают от них обратную связь.

Для волонтеров из Одинцова пункт сбора гуманитарной помощи стал родным домом. Здесь они проводят все свободное время и своими руками плетут маскировочные сети для бойцов СВО.

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«Начиналось с того, что у соседки забрали близкого родственника в зону СВО. Там поначалу были некоторые проблемы с обеспечением. Чтобы ребятам помочь как-то морально и материально, организовалась такая группа», — рассказал волонтер Андрей.

Волонтеры плетут сети на импровизированных «станках» по индивидуальным заказам — с учетом пожеланий солдат. Бойцы регулярно присылают отзывы о посылках.

Освоить технологию плетения маскировочных сетей может каждый. Объемы заказов постоянно растут, и волонтерам требуется помощь. Информацию о том, чем помочь и как присоединиться к волонтерам, можно найти в Telegram-канале.

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