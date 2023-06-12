Подмосковье 12 июня 2023, 14:40 Более 50 жителей Химок поучаствовали в патриотическом велопробеге в честь Дня России

Читать 360tv в

В химкинском сквере «Юбилейный» состоялся традиционный велопробег, приуроченный ко Дню России. В мероприятии поучаствовало более 50 жителей округа.

Взрослые и дети украсили велосипеды триколорами и сделали три круга вокруг сквера «Юбилейный» — от администрации города до «Арены Химки». Мероприятие прошло в рамках акции «Я люблю тебя, Россия» и проекта «Детский спорт».

«Занятия спортом на свежем воздухе в кругу друзей и близких всегда поднимают настроение. А сегодня, в День России, велопробег символизирует наше общее стремление к объединению и поддержанию здорового образа жизни», — сообщил местный депутат Александр Васильев.

Помимо велопробега в Химках проходит более 40 масштабных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Одной из центральных локаций является сквер имени Марии Рубцовой. Для гостей приготовили площадки с мастер-классами, интерактивными сценками и национальные блюда народов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».