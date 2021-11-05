Более 50 земельных участков получили подмосковные медики по губернаторской программе

Медики из Подмосковья получили более 50 земельных участков в рамках программы поддержки работников здравоохранения. Она стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщил Instаgrаm пресс-службы правительства региона.

Речь идет о земельных участках для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Их предоставляют медикам на срок до шести лет. В этот срок им не нужно платить аренду или земельный налог. А через пять лет, если на земле будет построен жилой дом, ее можно оформить в собственность бесплатно.

«Воспользоваться новым законом о выделении земли могут порядка 3,7 тысячи врачей. Более 2,1 тысячи из них уже изъявили желание получить участок», — рассказал зампред правительства, министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он подчеркнул, что к каждому участку обязательно должны прилагаться все удобства, чтобы сделать жизнь владельцев комфортной. Речь идет о подъездной дороге с твердым покрытием, возможности подключиться к электросетям, а также войти в программу социальной газификации.

Получить землю в рамках программы могут медики 36 специальностей в 31 городском округе Подмосковья. Для этого им надо соблюсти одно главное условие — стаж работы в областных медучреждениях по указанным специальностям и в городских округах должен составлять не менее трех лет.

«На данный момент 89 врачей подали заявки для получения этой льготы, а 55 из них уже получили земельные участки. Наибольшее количество желающих — в городских округах Волоколамский и Воскресенск», — рассказала зампред Правительства региона, министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Подробности программы, перечень специальностей и городских округов, в которых предоставляют земельные участки, можно посмотреть на сайте mosreg.ru, в разделах «Документы» — «Нормотворчество» — «Законы» (№ 144/2021).

«Работа организована таким образом, что Минмособлимуществом совместно с администрациями городских округов подбираются земельные участки в локациях, определенных медиками. Далее осуществляется показ земли, и после получения согласия от врача администрация готовит необходимый пакет документов для предоставления участка медицинскому работнику», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В пресс-службе главы региона напомнили, что в Московской области существуют и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека» и «Земский доктор», а также губернаторская доплата участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики в размере до 32 тысяч рублей.