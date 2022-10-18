Более 50 земельных аукционов провели в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 16:59 Более 50 земельных аукционов провели в Подмосковье за неделю

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С 10 октября по 14 октября в Подмосковье состоялись 55 аукционов по земельно-имущественным торгам. В торгах приняли участие 125 претендентов.

В среднем на каждую конкурентную процедуру приходилось по три участника. Более двух тысяч участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства было реализовано на торгах с начала 2022 года в Подмосковье. За аналогичный период прошлого года было реализовано участков в полтора раза меньше.

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Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка для ИЖС площадью 20 соток в городском округе Истра. В аукционе приняло участие пять претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился в пять раз и составил 7,4 миллиона рублей в год.

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