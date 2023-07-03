Подмосковье 03 июля 2023, 17:44 Более 50 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в июне Комитет лесного хозяйства МО

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Подростки, люди среднего возраста и пенсионеры терялись в подмосковных лесах почти каждый день в июне. За 30 дней более 50 заблудившихся не смогли самостоятельно найти дорогу домой.

«В июне 54 человека заблудились в подмосковных лесах. Все они вернулись домой самостоятельно или с помощью лесничих и поисково-спасательных отрядов», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Одной их тех, кто потерялся в лесу, стала 82-летняя женщина из Луховиц: она пошла за грибами и не смогла самостоятельно найти дорогу обратно. В Орехово-Зуевском лесничестве тоже заблудился пожилой грибник, а в Клину вернуться из чащи помогли женщине, у которой были сложности с речью. В Подольском лесничестве заблудились мама с дочкой, а в Дмитровском, Истринском и Щелковском дорогу домой искали подростки. В Ступине в лесу потерялся трехлетний ребенок.

Больше всего заблудившихся в июне оказалось в Подольском, Дмитровском и Звенигородском лесничествах. Там потерялись восемь, семь и шесть человек соответственно.

Любителям природы напомнили, что с собой в лес обязательно нужно брать телефон. Не следует отпускать за грибами детей и пожилых родственников без присмотра. Перед прогулкой важно сообщить кому-то о предполагаемом времени возвращения домой. Находясь в чаще, нужно обращать внимание на ориентиры: булыжники, деревья необычной формы, пни, ручьи, ямы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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