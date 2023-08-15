Подмосковье 15 августа 2023, 07:30 Более 50 заблудившихся человек вывели из лесов Подмосковья на прошлой неделе Комитет лесного хозяйства Московской области

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На прошлой неделе самостоятельно найти дорогу из леса в Подмосковье не смог 51 человек. Почти все заблудившиеся — пожилые люди и граждане с проблемами со здоровьем.

«На поиски отправлялись лесничие, сотрудники полиции, „Мособлпожспас“ и „Лиза Алерт“. Прочесывая леса по несколько часов, они находили людей и возвращали их к родным и близким», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он добавил, что сигналы о помощи поступали из всех лесничеств. Наибольшее количество потерявшихся было в Клину, Истре и Звенигороде Одинцовского округа.

В Комлесхозе Подмосковья подчеркнули, что перед прогулкой в лес необходимо зарядить телефон и взять с собой лекарства, воду и перекус. В непредвиденных ситуациях рекомендуют обратиться в единую службу экстренных вызовов 112.

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