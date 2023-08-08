Подмосковье 08 августа 2023, 14:25 Более 50 вопросов жителей обсудили на приеме выездной администрации в Павловской Слободе Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Администрация Истры провела выездной прием в селе Павловская Слобода. Жители смогли обсудить вопросы благоустройства, ЖКХ и строительства.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра

Более 50 обращений получили представители местной власти от жителей села. Вопросы касались различных направлений: от установки искусственных дорожных неровностей до открытия новой школы на 1,1 тысячи мест, строительство которой уже началось.

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На подобных встречах с жителями присутствуют все заместители главы администрации, депутаты, а также руководители ресурсоснабжающих организаций. Встречи в формате выездной администрации проходят не только в крупных населенных пунктах городского округа Истра, но и на предприятиях, а также во дворах многоквартирных домов.

«Мы проводим такие встречи в конце рабочего дня. Люди могут спокойно дойти или доехать и решить те насущные проблемы, ради которых не нужно ехать в Истру», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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