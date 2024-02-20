Подмосковье 20 февраля 2024, 15:12 Более 50 водителей проверили на трезвость в эти выходные в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции ужесточили контроль за нетрезвыми водителями в выходные дни. Дорожные полицейские проверили более 50 автомобилей.

Автоинспекторы провели профилактический рейд под названием «Нетрезвый водитель», используя метод массовой проверки. Сотрудники останавливали автомобили и оценивали состояние водителей по внешним признакам.

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Автовладельцам напоминали о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и вручали им информационные предупреждающие листовки. За время проверки не было задержано ни одного водителя в состоянии опьянения, что свидетельствует о высокой законопослушности большинства водителей.

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