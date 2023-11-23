Подмосковье 23 ноября 2023, 13:46 Более 50 учителей Подмосковья приняли участие в семинаре футбольного союза в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Российский футбольный союз организовал семинар для учителей физкультуры из Подмосковья. Он прошел в школе «Триумф» в Химках и собрал более 50 участников.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Учителям рассказали теорию футбольных уроков, а практическое занятие провел советский футболист, мастер спорта Советского Союза Дмитрий Баранник.

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«В этом году наша школа впервые вошла в проект „Футбол в школе“. Сегодня на семинаре присутствовали шесть наших педагогов. Все учителя в полном восторге, я тоже очень довольна. Мы обязательно будем применять полученные знания на тренировках и в рамках уроков», — поделилась учитель физкультуры школы № 29, арбитр FIFA Александра Пономарева.

Всероссийский проект «Футбол в школе» призван привлечь подростков к этому виду спорта. Специализированные уроки физкультуры позволяют выявить талантливых детей в раннем возрасте. Так же в школах реализуется проект «Футбол для девочек».

«Образовательное учреждение получает от Российского футбольного союза методическую поддержку и набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные специально для проекта. Работа проводится по пяти направлениям: футбольные уроки физкультуры, организация секций в школах, обучение и поддержка учителей, проведение всероссийского фестиваля и соревнований в рамках Школьной футбольной лиги», — рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Уроки футбола проводят еще шесть школ в Химках: образовательный комплекс «Перспектива», «Лига первых», «Наследие», гимназия № 4, лицей № 7 и № 13.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Московской области. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.

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