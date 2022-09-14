Более 50 участков выставили на аукционы Подмосковья за неделю | 360°

Все новости

Путешествия

14 сентября 2022, 10:33

АТОР спрогнозировала резкое падение цен на перелеты в Таиланд

Общество

14 сентября 2022, 10:24

Лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой

Реклама

Криминал

14 сентября 2022, 10:22

Жителя Владивостока арестовали за сбор данных для военной разведки Украины

Спецоперация

14 сентября 2022, 10:21

Американский генерал не исключил размещения украинских ракет рядом с Крымом

Подмосковье

14 сентября 2022, 10:18

Более 40 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья с начала года

Спецоперация

14 сентября 2022, 10:13

ВСУ перебросили рекордное количество частей в Запорожье — Рогов

Подмосковье

14 сентября 2022, 10:07

Новый детский сад на 280 мест построят в Сергиевом Посаде

Мир

14 сентября 2022, 09:59

Таджикский пограничник погиб в перестрелке на границе с Киргизией

Мир

14 сентября 2022, 09:55

Азербайджан заявил об обстрелах позиций своей армии со стороны Армении

Подмосковье

14 сентября 2022, 09:37

Более 50 участков выставили на аукционы Подмосковья за неделю

Читать 360tv в

В Подмосковье по традиции проходят аукционы по земельно-имущественным торгам. За рабочую неделю, с 5 по 9 сентября, таких аукционов прошло сразу 56. Они собрали 222 претендента, в среднем получилось, что на лоты претендовали по 5,6 человека.

Только с начала текущего года в Подмосковье на торгах выставили 179 земельных участков — все они были коммерческого назначения. Это сразу на 41% больше, чем за тот же период прошлого года.

Реклама

За последнюю неделю некоторые участки удалось реализовать очень эффективно. Например, участок под склады площадью более 38 соток в Ленинском городском округе. За него боролись семь претендентов. За время торгов размер годовой арендной платы возрос в 16 раз и составил больше 10,3 миллиона рублей в год. Стартовая цена составляла всего 641 600,83 рубля в год, однако за время торгов она значительно повысилась.

Реклама

Ранее сообщалось, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Аукционы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама