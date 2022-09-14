Более 50 участков выставили на аукционы Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 09:37 Поделиться Telegram

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Viber Более 50 участков выставили на аукционы Подмосковья за неделю

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В Подмосковье по традиции проходят аукционы по земельно-имущественным торгам. За рабочую неделю, с 5 по 9 сентября, таких аукционов прошло сразу 56. Они собрали 222 претендента, в среднем получилось, что на лоты претендовали по 5,6 человека.

Только с начала текущего года в Подмосковье на торгах выставили 179 земельных участков — все они были коммерческого назначения. Это сразу на 41% больше, чем за тот же период прошлого года.

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За последнюю неделю некоторые участки удалось реализовать очень эффективно. Например, участок под склады площадью более 38 соток в Ленинском городском округе. За него боролись семь претендентов. За время торгов размер годовой арендной платы возрос в 16 раз и составил больше 10,3 миллиона рублей в год. Стартовая цена составляла всего 641 600,83 рубля в год, однако за время торгов она значительно повысилась.

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Ранее сообщалось, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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