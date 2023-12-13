Подмосковье 13 декабря 2023, 17:08 Более 50 участков для строительства домов выставили на торги в Воскресенске Комитет по конкурентной политике Московской области

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Средняя стоимость аренды одной сотки земли в 2023 году в Воскресенске составила 32 тысячи рублей в год. Сейчас в городском округе на торги выставлены 56 участков, пригодных для строительства жилых домов.

Комитет по конкурентной политике Подмосковья напомнил, что все доступные лоты можно найти на портале ЕАСУЗ. Начальная стоимость некоторых наделов не превышает 36 тысяч рублей. Лоты предназначены под строительство частного дома и расположены в селе Константиново: 12 соток, 13 соток и 14 соток. До центра Воскресенска всего пять километров.

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Прием заявок уже идет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач.

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