Подмосковье 13 декабря 2022, 20:37 Более 50 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через центр занятости с начала года

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Свыше 52 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через центр занятости с начала года. Таким образом, уровень безработцы в регионе на сегодняшний день составляет 0,43%.

«Сейчас в регионе работает один центр занятости и 20 его филиалов. Здесь нет устаревших „бумажных“ подходов к трудоустройству, а помощь в поиске работ оказывается адресно с применением современных технологий, а также с оказанием комплексных услуг в электроном формате, особенно это удобно жителям пенсионного возраста и людям с инвалидностью», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Центр занятости помогает жителям найти работу или начать свое дело. Кроме того, специалисты центра предоставляют консультации, помогают пройти профориентацию и профобучение. Также жители региона могут дистанционно оформить заявление сразу на 8 услуг. Сделать это можно с помощью комплексной услуги «Ищу работу».

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