Подмосковье 15 сентября 2023, 20:26 Более 50 тысяч жителей Богородского получили скидочную карту округа в сентябре Телеканал «360»

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Более 50 тысяч жителей Богородского получили экземпляр «Богородской карты» в Дни празднования годовщины края и в ходе выборов губернатора Подмосковья. Сервис предоставляет горожанам скидки на многие услуги в округе.

Начало масштабному проекту «Богородская карта» положил глава округа Игорь Сухин в апреле этого года. Реализацией программы занялась местная Общественная палата.

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«Интересный проект, который, уверен, в ближайшее время станет востребованным в нашем округе. Для наших жителей это будет возможность получать скидки в определенных учреждениях торговли, сервиса услуг. А для предпринимателей — это реклама, это продвижение продукции и привлечение новых клиентов», — отметил глава муниципалитета.

Жители начали активно регистрироваться в программе на официальном сайте уже с 1 июля. Выдавать карты начали в Дни Богородского края и в ходе выборов губернатора Подмосковья. Самым удобным местом жители посчитали избирательные участки.

«Очень замечательный проект, когда одна карта действует во многих магазинах округа. Скидки, я думаю, для каждого будут полезны», — поделилась жительница Старой Купавны Евгения Фомичева.

Скидки установили от пяти до двадцати процентов. К проекту уже присоединились более 70 партнеров. Но, как говорят организаторы, пока действует проект, будут присоединяться новые предприниматели, а значит, появятся и новые скидки.

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