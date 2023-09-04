Подмосковье 04 сентября 2023, 12:17 Более 50 тысяч заявлений в кружки и секции Подмосковья подали на «Госуслугах» за неделю Unsplash

Читать 360tv в

Свыше 50 тысяч заявлений на обучение в организациях дополнительного образования подали на региональном портале госуслуг за неделю. Отмечается, что это на 66% больше, чем неделей ранее.

Жители Подмосковья могут записаться в несколько кружков и секций, подав одно онлайн-заявление. Сделать это можно на «Госуслугах», заполнив специальную таблицу. Регистрация открыта до 30 сентября, однако, при наличии свободных мест, прием возможен в течение всего года.

Реклама

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».