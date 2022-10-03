Более 54 тысяч обращений по поводу частичной мобилизации поступило в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 54 тысяч обращений по поводу частичной мобилизации поступило в Подмосковье Министр Швелидзе: жители Подмосковья задали более 54 тысяч вопросов о мобилизации

Читать 360tv в

От жителей Московской области с 21 сентября поступило более 54 тысяч обращений по теме частичной мобилизации, сообщила губернатору Андрею Воробьеву министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. По ее словам, большой поток вопросов идет на горячую линию, по номеру 122.

Швелидзе напомнила: президент России Владимир Путин 29 сентября на совещании с членами Совета безопасности говорил, что у людей возникает много вопросов о частичной мобилизации. Нужно исправить все ошибки, вернуть домой тех, кого призвали безосновательно, и не допускать подобного впредь. Эта работа ведется и в Московской области.

Реклама

Министр рассказала губернатору Воробьеву, откуда приходит информация о нарушениях.

Реклама

«В первую очередь, Андрей Юрьевич, это ваши социальные сети. Также информация приходит от регионального отделения Народного фронта. Здесь информация поступает по нескольким каналам: соцсети ОНФ, почта, платформа мывместе.рф и горячая линия 122. Мы регулярно проверяем все социальные сети», — отметила Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что в первые дни люди чаще всего интересовались, кто попадает под мобилизацию, будут ли выплаты и иные меры поддержки. Сейчас все больше вопросов носят индивидуальный характер.

«Пишут конкретные истории о вручении повесток, просят разобраться в правомерности», — пояснила министр.

Кроме того, жители спрашивают об обмундировании и амуниции для мобилизованных. Есть комментарии и о том, что цены на снаряжение, которое семьи пытаются приобрести самостоятельно, сильно выросли. В основном об этом сообщают жены, другие родственники, а также близкие друзья мобилизованных.

«Хотела бы поблагодарить всех глав городских округов, Алексея Астахова и сотрудников военных комиссариатов, потому что все коллеги лично вовлечены в эту работу, всегда на связи 24/7 и оперативно стараются разобраться в каждой ситуации», — отметила Швелидзе.

0 0 0 0 0 0