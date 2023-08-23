Подмосковье 23 августа 2023, 14:05 Более 50 тысяч ДДУ зарегистрировали в Подмосковье с начала года Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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В Московской области заключили 50 тысяч договоров долевого участия на строительство жилой и нежилой недвижимости с начала года. Об этом сообщили министерстве жилищной политики региона.

«В январе — июле в Московской области на жилую недвижимость зарегистрированы 31 831 ДДУ, на нежилую — 18 709 ДДУ. В июле зарегистрированы 9216 ДДУ, из них 5979 — в жилом сегменте, 3 237 — в нежилом», — сообщили в министерстве.

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