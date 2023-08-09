Подмосковье 09 августа 2023, 16:05 Более 50 тысяч человек прошли диспансеризацию в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Диспансеризацию прошли более 50 тысяч жителей Химок с января. Часть из них сделали это на работе. Так, сотрудники 19 предприятий сдали анализы и получили консультации специалистов благодаря работе мобильной бригады.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Всего в округе работают две выездные бригады, которые проводят диспансеризацию на предприятиях. Пациенты сдают кровь на общий анализ. Врачи измеряют рост и вес, исследуют объем выдыхаемого воздуха, проводят электрокардиограмму и другие обследования в зависимости от возраста.

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«Врачи Химкинской областной больницы организовали выездные мобильные бригады и удобную систему прохождения профилактических осмотров», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Главный врач Химкинской областной больницы и муниципальный депутат Владислав Мирзонов отметил, что выездные диспансеризации для предприятий округа бесплатны.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Проверить здоровье можно также в химкинском парке имени Толстого и музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Так же в Химках работают четыре отделения медицинской профилактики. Пройти обследование можно всего за два часа в поликлиниках № 1, № 2, № 5 и № 8. Этой услугой воспользовались более двух с половиной тысяч жителей.

«Цель диспансеризации — профилактика и выявление рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и злокачественных опухолей, а также хронических заболеваний легких. Обследования можно пройти во всех поликлиниках городского округа. Необходимо при себе иметь паспорт и полис», — рассказала председатель химкинского Союза медсестер, муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что врачи региона получили еще 31 жилищный сертификат.

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