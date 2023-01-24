Подмосковье 24 января 2023, 09:14 Более 50 тысяч человек посетили «Театральный каток» в Химках с начала сезона

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«Театральный каток» в Химках посетили 54 тысячи человек с начала сезона, который стартовал в округе 19 ноября. Ледовая площадка во время зимних каникул стала самой популярной в Подмосковье.

Площадь этого катка составляет 2400 квадратных метров. Он — один из крупнейших в Московской области.

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«„Театральный каток“ — ежегодно самый ожидаемый зимний проект для химчан. Мы открываем его при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева вот уже четвертый год подряд. Вход на каток бесплатный для всех желающих. Только в январе его посетили 18 тысяч жителей и гостей округа», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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По данным Министерства благоустройства Московской области, ледовая площадка в сквере Юбилейный возглавила топ самых посещаемых катков Подмосковья в дни новогодних праздников. За неделю зимних каникул «Театральный каток» посетили более 9,5 тысяч человек.

«Атмосфера на „Театральном катке“, несмотря на большой поток людей, очень уютная. Здесь звучит приятная музыка, а с наступлением сумерек включается общая подсветка. Для гостей работает теплая раздевалка, пункт проката коньков, защиты и помощников для катания. Также на территории работает кафе, где можно перекусить, не снимая коньки», — поделилась депутат Совета депутатов Наталья Каныгина.

Покататься на Театральном катке можно ежедневно: с понедельника по четверг — с 10:00 до 22:00; по пятницам, выходным и праздничным дням — до 23:30. Вход свободный. Записаться на сеанс можно за три часа до его начала через сайт или взять бесплатный билет в кассе за час до старта сеанса.

Напомним, что ранее химкинский парк «Экоберег» также стал самым посещаемым местом отдыха Подмосковья в новогодние каникулы. Его поселили больше 32 тысяч химчан и гостей округа.

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