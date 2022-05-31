Более 50 тысяч человек получили помощь в подмосковных офисах Социальной газификации

Летом 2021 года первые офисы Социальной газификации открыли двери для посетителей. На данный момент более 50 тысяч жителей Московской области воспользовались их услугами.

Житель деревни Вяльково Денис Викторович Сухов стал юбилейным посетителем.

Источник фото: телеканал «360»

«Давно хотел газифицировать по президентскому проекту свой деревенский дом. Узнал, что для этого необходимо проверить статус домовладения и подать заявку на комплексный договор онлайн или в офисах Мособлгаза. Решил, что проще всего будет обратиться в офис Социальной газификации: здесь сотрудники проверят наличие необходимых документов, узнают по кадастровому номеру, подходит ли жилье под критерии программы, и помогут заполнить форму. Здесь я получил исчерпывающие ответы на мои вопросы и подал заявку», — рассказал Денис Сухов.

Стационарные офисы Социальной газификации расположены в восьми городских округах Московской области: Сергиево-Посадском, Дмитровском, Раменском, Рузском, Истринском, Одинцовском, Волоколамском и Домодедовском.

По региону также курсируют мобильные пункты Социальной газификации. Ознакомиться с графиком работы стационарных и мобильных офисов Социальной газификации можно на сайте Мособлгаза.