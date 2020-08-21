Более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в подмосковные вузы

В Московской области продолжается приемная кампания. Уже более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы Подмосковья. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье продолжается приемная кампания по зачислению в высшие учебные заведения региона. Уже свыше 50 тысяч заявлений подали абитуриенты на поступление в областные учреждения», — уточнила Ирина Каклюгина.

Министр отметила, что в этом году документы в учебные заведения выпускники школ подают дистанционно.

По словам Каклюгиной, самым популярным стал Московский государственный областной университет. Туда уже подали почти 30 тысяч заявлений.

«Также популярностью пользуется Университет „Дубна“ — там свыше семи тысяч заявлений, порядка 4,5 тысячи заявлений на поступление у каждого из трех наших вузов: Технологического университета в Королеве, ГГТУ в Орехово-Зуеве и Коломенского ГСГУ, еще около одной тысячи заявлений выпускники отправили в Академию социального управления», — сказала министр.

Она добавила, что самыми востребованными направлениями у абитуриентов стали педагогические и IT- специальности.

Всего в Подмосковье работает шесть вузов. Все они откроют свои двери для студентов 1 сентября. Обучение будет вестись очно. Главное условие — соблюдать все правила, установленные Роспотребнадзором.