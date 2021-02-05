Более 50 тонн электролома собрали в ходе экологической акции в Подмосковье в январе

Как рассказала Наталья Адигамова, в январе в рамках программы «Школа утилизация: электроника» в Подмосковье собрано 52 тонны электролома. Наиболее активно сдают электронику больницы, учреждения соцобслуживания и школы.

В феврале акция пройдет в шести городских округах Московской области. 8 февраля технику смогут сдать жители Черноголовки, 9–11 февраля — Богородского округа, 15–16 февраля — Электростали и Электрогорска, 17–18 февраля — Павловского Посада, 24–25 февраля — Орехово-Зуевского округа.

Фонд рационального природопользования принимает на бесплатную утилизацию любое оборудование, вне зависимости от года выпуска и габаритов — от станков до наушников.

Ранее зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин уточнил, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу запрет на захоронение отходов электрооборудования. Нарушителей ждет административное наказание.

«Утилизацию электронного оборудования, которое является отходом IV класса опасности, должны осуществлять специальные организации, поскольку в кинескопах, радиоэлектронных компонентах и других частях электроприборов содержатся тяжелые металлы и целый набор токсичных веществ, включая мышьяк, свинец, ртуть, которые не должны попасть в окружающую среду», — отметил Андрей Разин.

Узнать подробности о программе и графике выездов жители Подмосковья могут на сайте Фонда рационального природопользования.

Всего в 2021 году в Московской области пройдет более 80 акций по сбору отработавшей электротехники экопрограммы «Школа утилизации».