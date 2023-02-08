Подмосковье 08 февраля 2023, 23:04 Более 50 спортсменов с ОВЗ поучаствовали в лыжной гонке в Химках

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На стадионе имени Анфисы Резцовой в Химках прошли лыжные соревнования. В них приняли участие более 50 человек с ограниченными возможностями. Спортсмены пробежали дистанции в 800 метров и 1,5 километра.

Участниками лыжной гонки стали члены физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Благо». Подобные мероприятия проводятся в городе с 2005 года. После финиша все спортсмены пьют чай со сладостями.

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«Участвуют все категории: инвалиды по слуху, по зрению, с ментальными нарушениями, люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Нет ограничений и по возрасту», —сообщила директор клуба Людмила Рыжова.

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Татьяна Романова состоит в клубе уже девять лет. Она не пропустила ни один лыжный забег. А Мария Мерзликина пришла вместе с двумя сыновьями — Игорем и Вовой. Дети третий год подряд участвуют в соревнованиях.

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