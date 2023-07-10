Подмосковье 10 июля 2023, 13:34 Более 50 спортсменов приняли участие в соревнованиях по водным лыжам в Солнечногорске Фото: Федерация воднолыжного спорта Московской области

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Соревнования по воднолыжному спорту «Московский регион Истра» прошли в Солнечногорске — об этом сообщили в Минспорте Подмосковья. За победу в разных номинациях боролись более 50 участников из Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы и других городов.

Соревнования прошли на базе воднолыжного стадиона «Альфа». Спортсмены состязались в дисциплинах «Слалом за катером» и «Прыжки с трамплина за катером».

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Наилучшего результата среди участников из Подмосковья добился Александр Горелов — он завоевал серебряную медаль в слаломе среди спортсменов старше 35 лет. Золото в этой номинации взял Алексей Медников из Санкт-Петербурга.

В других категориях первые места заняли москвичи Алиса Шевкунова, Сергей Камышенко, Ольга Грознова и Владимир Рянзин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.