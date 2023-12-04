Подмосковье 04 декабря 2023, 22:05 Более 50 спортивно-массовых мероприятий прошли в Подмосковье за выходные Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Свыше 50 спортивно-массовых мероприятий провели на территории Московской области в первые зимние выходные. Однако еще больше интересных событий ожидает жителей и гостей Подмосковья в текущем сезоне.

Официальный старт зимнему сезону традиционно был дан 1 декабря. К этому времени на территории Подмосковья уже открылись катки и лыжные трассы.

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Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал, что в рамках зимнего сезона запланировано проведение более 3,6 тысячи мероприятий.

«Ждем всех в Подмосковье!» — подчеркнул Дмитрий Абаренов.

Одно из крупнейших спортивных мероприятий «Марафон у дома», прошло в Балашихе 3 декабря. Это мероприятие представляет собой экскурсию-тренировку по интересным местам города и собрало более 210 участников.

В Ольгинском лесопарке бывший призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский провел символический лыжный забег для учеников школы № 5. Также был открыт каток на улице Зеленая, дом № 10, на котором провели хоккейный матч детских команд.

В Наро-Фоминске состоялись матчи зимнего чемпионата по футболу 8×8, а также первенство Московской области по фигурному катанию на коньках. В Химках на стадионе СК «Юность» проводился футбольный турнир памяти тренера СШОР «Химки» Виктора Анатольевича Белоконя.

В Клину в парке «Сестрорецкий» состоялся шестой забег «5 верст». В Орехово-Зуево в парке Победы открылся каток и начал работу тренажер для лыжников и сноубордистов.

Отметим, что в рамках зимнего сезона для жителей и гостей Московской области будет доступно более 800 катков и 180 лыжных трасс.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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