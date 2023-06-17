Подмосковье 17 июня 2023, 14:32 Более 50 специалистов наградили в преддверии Дня медработника в Подольске

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Накануне Дня медицинского работника в Подольске прошло торжественное мероприятие, в рамках которого наградили более 50 лучших врачей и медсестер округа. Глава муниципалитета Дмитрий Жариков поздравил всех с наступающим праздником.

«Нет более гуманной, благородной профессии, чем ваша, чем возвращать людям здоровье, исцелять их, облегчать человеческие страдания и зачастую возвращать к полноценной, самостоятельной жизни», — заявил Жариков.

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Глава Подольска вручил премии имени Николая Ивановича Маштакова, выдающегося подольского хирурга, заслуженного врача РСФСР. Десять лучших представителей профессии получили по 50 тысяч рублей в пяти номинациях: «За верность профессии», «Лучший наставник», «Успешный взлет», «Результат» и «Земский лекарь».

В числе номинантов премии была Марина Бугаева — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом поселка Стрелковской фабрики. Она уже 23 года работает сельским доктором. Сейчас медик обслуживает восемь населенных пунктов, в которых проживает около 848 человек.

«В сельской местности население мало выезжает в большую поликлинику к каким-то узким специалистам. Особенно проблематично пожилым людям. Помочь, не пропустить — это основной девиз, наверное. Помочь — это у всех медицинских работников. Это у нас в крови», — сообщила Бугаева.

Медицинским работникам вручали почетные грамоты и благодарственные письма от Совета депутатов округа и от Мособлдумы, медали за безупречную службу, почетные грамоты администрации округа и благодарности главы.

Зрители бурными аплодисментами встречали как артистов, так и своих коллег, которые накануне профессионального праздника получали заслуженные награды.

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