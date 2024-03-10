Подмосковье 10 марта 2024, 17:59 Более 50 спектаклей показали на сцене драмтеатра «Наш дом» в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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С начала этого года на сцене драматического театра «Наш дом» показали более 50 спектаклей. Гостями малой и большой сцен стали около трех тысяч ценителей искусства.

Недавно на сцене химкинского драматического театра показали спектакль «Старосветские помещики». Пьеса основана на повести Николая Гоголя. В ней показана история гостеприимного дома Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. Дуэт Евгения и Ирины Крохиных в ролях стариков привлек внимание зрителей своими смешными и трогательными историями.

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Спектакль собрал десятки зрителей, как из Химок, так и из других районов. В ближайшее время планируются премьеры детской сказки «Русалочка» и комедии «Шум за сценой», а также показ комедии «Калека с острова Инишмаан». Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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