Подмосковье 29 марта 2024, 11:34 Более 50 школьников в Воскресенске поучаствовали в интеллектуальной игре по финансовой грамотности Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Интеллектуально-познавательная игра «Финансовая грамотность» прошла в гимназии № 1 в Воскресенске. Участие в ней приняли более 50 учеников 8-9 классов из 12 муниципальных общеобразовательных учреждений.

Ребята разбились на восемь команд. Каждой предстояло выполнить восемь заданий на логику, творчество, финансовую эрудицию, налоговую грамотность. Ребята проводили контрольную закупку, изучали историю денег, разгадывали экономические ребусы и изучали особенности маркетинга и страхования.

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Победителем игры стала команда «Звездочки», состоявшая из учеников гимназии № 1, Воскресенской кадетской школы, школ № 2 и «Наши традиции», лицеев № 6, № 23 и имени Стрельцова.

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