Подмосковье 05 декабря 2023, 11:22 Более 50 школьников из Солнечногорска написали тест по истории Великой Отечественной войны Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» прошла в Солнечногорске ко Дню Неизвестного солдата. Участие в ней приняли более 50 учеников из двух школ округа.

Проверку знаний по истории провели на площадке дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Участие в акции приняли учащиеся из 8-10 классов школы № 5 и гимназии № 6.

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Старт акции дала председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко. Школьники ответили на 40 вопросов, касающихся событий времен Великой Отечественной войны. Также во время акции ребята узнали о работе поискового отряда «Витязь» в Солнечногорске.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Основная цель данного проекта — привлечение внимания к изучению отечественной истории, а также проверка знаний. Важно не только помнить, но и передавать из поколения в поколение исторические события нашей страны, чтобы сохранить уважение к подвигам предков навсегда», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Организаторами акции в муниципалитете выступил Молодежный парламент при поддержке Совета депутатов городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли памятник историку Василию Татищеву под Солнечногорском.

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