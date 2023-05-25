Подмосковье 25 мая 2023, 17:25 Более 50 школьников из Подмосковья посетят Российский музей леса Комитет лесного хозяйства МО

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Для победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Подрост» и слета школьных лесничеств пройдет программа к окончанию года. В нее войдет экскурсия в Российский музей леса, который посетят более 50 детей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, для учеников из школьных лесничеств также подготовили большую программу с посещением музеев, зоопарка и тематических выставок.

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«Более 50 учащихся из школьных лесничеств Подмосковья в течение трех дней будут познавать лесную отрасль с новой стороны — на экскурсии по Российскому музею леса», — сказал он.

В Российском музее леса можно увидеть жизнь диких животных через фотоловушки и узнать больше об обитателях леса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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