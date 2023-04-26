Подмосковье 26 апреля 2023, 14:39 Более 50 школьников из Мытищ приняли участие в конкурсе юных пожарных

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Конкурс «Дружина юных пожарных» прошел в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли более 50 школьников.

Соревнования среди школьников МЧС и Всероссийское добровольное пожарное общество проводят каждую весну. На конкурсе юным пожарным предстояло показать свои теоретические и практические знания.

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Ребята поучаствовали в эстафете - им предстояло пробежать 100 метров на скорость, перелезть через забор, развернуть пожарный рукав, надеть форму и потушить огонь. Победители получили кубки и медали.

Главный государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору Сергей Ананичев рассказал, что очень часто участники соревнований потом поступают в профильные вузы и связывают жизнь с этой профессией.

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