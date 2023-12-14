Подмосковье 14 декабря 2023, 12:32 Более 50 школьников из Лобни приняли участие в конференции по сельскому хозяйству Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Научно-практическая конференция «Сельское хозяйство, рациональное природопользование и агроэкология» прошла в Лобне. Участниками мероприятия стали более 50 учеников 2-11-х классов из школ Лобни и других городов Московской области.

Конференция прошла на базе Всероссийского института кормов имени Вильямса в микрорайоне Луговая. Ее приурочили к 300-летию Российской академии наук.

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Ребята подготовили 36 докладов по вопросам природопользования и агроэкологии, мониторинга состояния окружающей среды, генетики и биотехнологий, селекции и семеноводства, растениеводства и земледелия, ветеринарии.

Например, десятиклассница из школы № 2 Полина Грайворонская представила проект по повышению экологической сознательности учеников. Девушка вошла в число призеров конференции.

Напомним, в микрорайоне Катюшки в 2024 году откроется одна из самых больших школ Подмосковья на 2200 учащихся. Ведется работа по привлечению молодых педагогов. Для них разработан комплекс мер социальной поддержки, в число которых входит социальная ипотека.

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