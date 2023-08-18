Подмосковье 18 августа 2023, 17:09 Более 50 школ и детских садов построили в Химках за 10 лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Строительство новых учреждений образования активно ведется в Химках. Так, за 10 лет в округе открыли 15 школ и 37 детских садов. В ближайшие годы появится еще шесть новых школ и 15 детских садов.

«Сегодня в нашем городе учатся почти 35 тысяч школьников и еще 18 тысяч малышей посещают детские сады. Чтобы сократить очереди, <…> мы открываем новые и обновляем уже существующие школы и детские сады», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Сегодня в Химках завершается модернизация школы-интерната «Кадетский корпус». Там обучаются более 270 учеников. В здании заменили инженерные сети, канализацию, установили новые окна и двери, преобразили учебные кабинеты, библиотеку, спортивный и актовый залы. Обновленное учреждение откроется 1 сентября.

Также реконструируют детский сад на Юбилейном проспекте. Он рассчитан на группы детей от полутора до семи лет. В образовательном учреждении откроют физкультурный и музыкальный залы, дополнительные помещения для занятий с детьми и медицинский блок. Работы завершатся в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе к осени откроются 30 новых школ.

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