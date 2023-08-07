Подмосковье 07 августа 2023, 12:44 Более 50 ремесленников представили свои работы на летнем фестивале в Шатуре Unsplash

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Фестиваль «Летние сны о море» прошел в Шатуре. Более 50 ремесленников представили свои работы.

Фестиваль «Летние сны о море» прошел в Шатуре в третий раз. Местный парк на один день превратился в прибрежный город. Ремесленники представили на ярмарке декоративные тарелки с морским бризом, украшения с ракушками, вязаные сувениры и авторскую парфюмерию.

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Юным участникам фестиваля в бумажной мастерской предложили построить прибрежный город. Также прошли лекции, посвященные заботе о себе, и занятия йогой. Завершился праздник концертом в стиле фанк и рок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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