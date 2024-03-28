Подмосковье 28 марта 2024, 11:56 Более 50 работ представят на творческой выставке участников «Активного долголетия» в Химках Пресс-служба администрации г. о. Химки

Читать 360tv в

Выставка творческих работ участников «Активного долголетия» откроется в Химках 1 апреля. Посетители увидят более 50 работ представителей клуба. Выставка будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу — до 14:00.

Выставку поделят на тематические зоны. В экспозиции будут представлены работы из кофейных зерен, расписная посуда, куклы и многое другое.

Реклама

«Благодаря творческим мероприятиям, кинопоказам, занятиям спортом, курсам компьютерной грамотности, экскурсиям по достопримечательностям Москвы и Подмосковья — химчане могут всесторонне развиваться и узнавать что-то новое для себя», — прокомментировала депутат совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Напомним, клуб «Активное долголетие» в Химках предлагает более 25 направлений для развития навыков и расширения кругозора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».