Более 50 рабочих мест предоставят беженцам из Донбасса предприятия Солнечногорска

В Солнечногорске семь предприятий предлагают вакансии для беженцев из Донбасса. Также подать заявку на трудоустройство могут и местные жители.

В настоящее время на территории муниципалитета находятся более 70 беженцев, среди них 35 детей.

«Среди эвакуированных жителей из Луганской и Донецкой народных республик есть трудоспособные граждане. В настоящее время на территории муниципалитета более 70 беженцев. Семьи обеспечены всем необходимым, также работает 19 пунктов приема гуманитарной помощи. Помочь может каждый желающий», — сказал глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

Предоставить рабочие места готовы ООО «Солстек», ООО «ФЧКПЧФ Бобимэкс», ООО «Пларус», ООО «ЮниРол», АО «Завод новых полимеров „Сенеж“», АО «Софос» и ООО «Мебель М». Предприятия предлагают более 30 различных вакансий.

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