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Более 50 рабочих мест появится на заводе строительных материалов в Шатуре

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В Шатуре появится новый завод по переработке химического сырья, он будет производить строительные материалы. Землю для строительства предоставили компании «НПП ТЕХНОРЕСУРС» в рамках региональной программы льготной аренды «Земля за 1 рубль».

«На предприятии, в создание которого компания инвестирует 55 миллионов рублей, появится более 50 новых рабочих мест, а его мощности позволят ежегодно выпускать порядка 10 тысяч тонн продукции», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Проект входит в программу импортозамещения, поэтому компания могла рассчитывать на поддержку властей региона, когда ей выдали участок для льготной аренды. Общая площадь предоставленной земли составляет больше семи гектаров. К текущему моменту площадь выделенных под проекты импортозамещения участков в Подмосковье больше 70 гектаров.

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Импортозамещение

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