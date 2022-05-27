Более 50 подстанций отремонтировали в Подмосковье с начала года по поручению губернатора

В Московской области с начала 2022 года отремонтировали 51 трансформаторную подстанцию. Работы региональное Министерство энергетики вело в рамках программы по повышению надежности электроснабжения. Программу реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, отметил глава регионального Министерства энергетики Александр Самарин.

На прошлой неделе энергетики завершили ремонт на двух подстанциях в Коломне и на одной — в Щелкове.

«За прошлый год энергетики модернизировали 958 линий электропередачи, заменили 3167 опор, расчистили 560 гектаров охранных зон. Результатом проделанной работы стало снижение аварийных ситуаций на линиях энергоснабжения по сравнению с 2021 годом на 30%», — сказал он.

В 2022 году работу продолжат. Специалисты уже запланировали замену 2801 опоры линий электропередачи, ремонт 604 трансформаторных подстанций и расчистку 651 гектара трасс.

«Качество электроснабжения повысится более чем для двух миллионов жителей Подмосковья», — уточнил министр.

В 2022 году «Мособлэнерго» планирует капитально отремонтировать 73 трансформаторные подстанции Подмосковья, заменить 74,3 километра проводов и 554 опоры линий электропередачи (ЛЭП), расчистить от древесно-кустарниковой растительности 31,4 гектара охранных зон вдоль ЛЭП, построить 30,4 километра новых линий и 26 новых трансформаторных подстанций.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей под контролем Министерства энергетики Подмосковья выполняют в 21 округе региона: в Раменском, Домодедове, Ступине, Пушкино, Щелкове, Чехове, Егорьевске, Красногорске, Истре, Орехово-Зуеве, Люберцах, Одинцове, Солнечногорске, Клину, Электрогорске, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Дубне, Мытищах и Ленинском городском округе.