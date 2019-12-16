Более 50 подъездов отремонтируют во Фрязине в 2020 году

На территории Фрязина в этом году отремонтировали 50 подъездов. Ремонт был закончен на три месяца раньше запланированного. В 2020 году в городском округе отремонтируют еще 51 подъезд. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В городском округе Фрязино успешно реализуется областная программа «Формирование современной комфортной городской среды». В программу ремонта в муниципалитете вошли 595 подъездов многоквартирных домов.

В 2019 году ремонт проводился в 50 подъездах, причем все работы завершили уже в сентябре 2019 года. Особое внимание при этом уделялось привлечению жителей к проверке качества проведенного ремонта: без представителей многоквартирного дома, состоящих в совете МКД, приемка работ по ремонту подъезда не происходит.

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Жители домов, подъезды которых отремонтировали в этом году, оценили работу подрядчиков. «Специалисты сделали все качественно и в срок. Рабочие напоминали вовремя закрывать двери в квартиры, чтобы не испачкать их краской или побелкой. А старые почтовые ящики поменяли на современные», — рассказала жительница дома № 5 по улице 60 лет СССР Елена Зюлькова.

Местная жительница Александра Исоева выполненными работами также осталась довольна: «Ремонт в нашем подъезде сделали добросовестно. Теперь у нас чистые светлые стены, старые перила заменили на новые, поменяли почтовые ящики. Приятно выходить в свой подъезд!»

В 2020 году в городском округе Фрязино капитально отремонтируют еще 51 подъезд. Кроме того, будут заменены 17 лифтов.

Глава городского округа Фрязино Константин Бочаров подчеркнул, что внешний вид подъезда — не только визитная карточка каждого многоквартирного дома, но и показатель работы местных властей. За четким выполнением плана по ремонту подъездов строго следят, поэтому еженедельно проводится оперативное совещание с подрядчиками.

«Капитальный ремонт — тема, внимание к которой нельзя ослаблять ни на секунду! Причем это касается и администрации, и управляющих компаний. Такое пристальное внимание, может быть, нравится не всем подрядчикам, но для нас главное — результат. Принимать эту работу будут жители, а они — самая строгая комиссия», — сделал акцент глава Фрязина Константин Бочаров.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

По его словам, одного из подрядчиков власти городского округа вместе с Фондом капитального ремонта уже заменили, так как он явно не справлялся с работой. «До остальных я довел простые требования: поменять подход к работе. Ко всем, кто позволяет себе наглеть, выполнять работы ненадлежащего качества, будем принимать самые строгие меры. Возможности у администрации есть. Повторюсь: для нас самое главное — качество, иначе во Фрязине работать нельзя», — подчеркнул Константин Бочаров.

С начала 2019 года на территории Подмосковья отремонтировано более 12 тысяч подъездов в многоквартирных домах. Ремонтные работы проводятся в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Наибольший процент выполнения плана работ по ремонту подъездов на 2019 — в городских округах Химки, Реутов, Серпухов, Люберцы, Мытищи и Балашиха.

«Всего в 2019 году планируется отремонтировать 14,5 тысячи подъездов. Губернатор Андрей Воробьев, по желанию жителей, принял решение продлить срок действия программы, и в 2020 году эта работа будет продолжена», — напомнил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.