Более 50 пешеходных дорог обустроят в Подольске до конца года

Благоустроенных пешеходных дорожек в Подольске станет больше. Благодаря программе «Народные тропы», которая стартовала в 2021 году и получила положительный отклик среди населения, в городе станет значительно удобнее передвигаться пешком.

В данный момент активно ведутся работы сразу по нескольким адресам. На улице Молодежной, улице Филиппова и на улице Машиностроителей дорожки уже почти готовы.

Где-то уже установили бордюрные камни, где-то рабочие готовят основание из щебня и песка. После этого останется лишь уложить асфальт.

Жители ждут «народные тропы» с нетерпением. За выполнением работ следит и глава округа Дмитрий Жариков. На прошлой неделе вопрос по обустройству пешеходных дорожек рассмотрели на аппаратном совещании. Всего до конца года в округе планируется облагородить 59 «народных троп». Благодаря им жители смогут быстро и с комфортом добираться до школ, детских садов, поликлиник, остановок общественного транспорта.

Городской округ Подольск вошел в пятерку лидеров по благоустройству «народных троп». В этом году в муниципалитете появится почти 600 метров пешеходных дорожек.