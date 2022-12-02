Подмосковье 02 декабря 2022, 13:39 Более 50 парков Подмосковья будут ждать гостей на открытии зимнего сезона

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В 55 парках региона 3 декабря пройдет мероприятие «Наша зима в Подмосковье». Для гостей подготовлена увлекательная программа с конкурсами, шоу и угощениями.

В Сергиевом Посаде в парке «Скитские Пруды» для жителей подготовили игры у елки, мастер-класс «Пряничный домик», который состоится в кафе «Панорама», семейную сказку и иллюзионное шоу. В парке «Покровский» все желающие смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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Веселые конкурсы, зимние квесты и прогулки на лошадях будут ждать гостей в Кузьминском лесопарке. Кроме того, необычными участниками мероприятия станут медведи.

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Посетители домодедовского парка «Елочки» смогут присоединиться к интерактивной программе и спортивным состязаниям. Вечером гостей ждет шоу «Зима под Шубой» с иллюминацией, выступлением фигуристов, кинопоказом и Dj-сетом от Dj Abramov.

В парке «Раздолье» Одинцовского округа для посетителей подготовили анимационные программы и кулинарные мастер-классы. Также любой желающий сможет принять участие в конкурсе на лучшее письмо с пожеланием.

В парках Можайского, Орехово-Зуевского и Пушкинского округов жителей ждут увлекательные программы с лошадями и Дедом Морозом, квесты, фотозоны, танцы, песни, чаепитие и многое другое.

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