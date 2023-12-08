Подмосковье 08 декабря 2023, 18:23 Более 50 паралимпийцев Подмосковья выступили на играх «Мы вместе. Спорт» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Заслуги паралимпийцев по итогам игр «Мы вместе. Спорт» отметили в Подмосковье. Заслуженного мастера спорта России Марка Трошина и его тренера Марию Буйнякову наградили знаком «Спортивная доблесть» первой степени.

Благодарностью министра физической культуры и спорта Московской области «За плодотворный труд и высокий профессионализм и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Московской области» также наградили гандбольную команду по спорту глухих.

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Напомним, Московскую область представили 57 спортсменов в 12 дисциплинах. Они завоевали 43 золотые, 36 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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