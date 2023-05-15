Подмосковье 15 мая 2023, 10:12 Более 50% от всех госзакупок в Подмосковье в прошлом году пришлось на малый бизнес Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Государственные контракты почти на 250 миллиардов рублей заключили малые и средние предприниматели Подмосковья в 2022 году. Это более 50% от общего числа заключенных сделок, о чем сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Совещание с регионами по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства провел первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Подмосковье выступило за введение дополнительных преимуществ субъектам МСП на госзакупках.

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«В 2022 году в Московской области на закупки у малого бизнеса пришлось более 50% от общего объема. Показатель достиг 248 миллиардов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Начальная (максимальная) цена контракта в 68% случаев составила до 20 миллионов рублей. В диапазоне 20-50 миллионов было заключено 30% договоров — это значительно больше, чем еще несколько лет назад. Зиновьева отметила, что дополнительный стимул к развитию МСП даст пересмотр порога цены, обеспечивающей преимущество малому бизнесу, с 20 до 50 миллионов рублей. Это позволит работать в более высоком сегменте.

Отдельное внимание на совещании уделили мерам поддержки экспорта продукции МСП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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