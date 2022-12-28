Подмосковье 28 декабря 2022, 17:00 Более 50 охранных обязательств утвердили в отношении объектов культурного наследия Подмосковья за год

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило 51 охранное обязательство для собственников и законных владельцев памятников истории и культуры Подмосковья в 2022 году.

Охранные обязательства направили лицам, владеющим объектами недвижимого имущества, обладающими статусом памятника истории и культуры. Данные требования подлежат обязательному выполнению. В текущем году обязательства утвердили в отношении объектов религиозного значения, в том числе, храма-мавзолея семьи Тучковых в Спасо-Бородинском монастыре и Спасского храма в Солнечногорске.

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Кроме того, были утверждены охранные обязательства на произведения монументального искусства и объекты исторического наследия. В их число вошли: памятник-бюст известному ученому-физику И. Ф. Усагину в селе Петровское округа Клин, а также танк «Т-34», расположенный на Воронежском шоссе.

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В текущем году обновили сквер с мемориальным комплексом в Кубинке. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в рамках федеральной программы памятник и прилегающую территорию благоустроили и сделали привлекательной для горожан.

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