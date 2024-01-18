18 января 2024, 17:16
Более 50 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации Мытищ в школе № 6
Выездной прием администрации прошел в школе № 6 в Мытищах. Жители смогли задать более 50 вопросов по благоустройству и уборке снега.
Участие во встрече приняла глава администрации городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Свои вопросы специалистам смогли задать более 30 жителей округа. Самые популярные темы касались содержания и строительства дорог, соблюдения земельного законодательства и уборки снега.
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После приема назначили ответственных за отработку обращений граждан.
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Мытищи
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