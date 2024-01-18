Подмосковье 18 января 2024, 17:16 Более 50 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации Мытищ в школе № 6 пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Выездной прием администрации прошел в школе № 6 в Мытищах. Жители смогли задать более 50 вопросов по благоустройству и уборке снега.

Участие во встрече приняла глава администрации городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Свои вопросы специалистам смогли задать более 30 жителей округа. Самые популярные темы касались содержания и строительства дорог, соблюдения земельного законодательства и уборки снега.

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После приема назначили ответственных за отработку обращений граждан.

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