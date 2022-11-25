Подмосковье 25 ноября 2022, 21:13 Более 50 обращений от семей мобилизованных по теме образования рассмотрели в Долгопрудном

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В Долгопрудном по поручению главы округа Владислава Юдина проводят активную работу с семьями мобилизованных. Сотрудники администрации налаживают контакты с семьями военнослужащих и оперативно отрабатывают их просьбы.

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Сам глава округа нередко лично посещает такие семьи. На прошлой неделе он пообщался с женой и сыном одного из бойцов, узнал, как муниципальные службы помогают семье и получены ли льготы, передал подарки.

Сейчас в Долгопрудном отработали уже более полусотни обращений от семей мобилизованных, которые касаются образования. Это бесплатные места в детском саду, кружки, секции, бесплатное горячее питание в школах.

Также в администрации еженедельно проходят видеоконференции с семьями мобилизованных жителей. Большинство вопросов касаются выплат для военнослужащих, мест в детском саду и бесплатных секций. Некоторые жители Долгопрудного обращались за индивидуальной помощью и предоставлением дополнительной амуниции. Глава округа пообещал приобрести необходимые вещи.

Администрация округа регулярно отправляет новобранцам из Долгопрудного необходимые предметы — одежду, бронежилеты, балаклавы и другое. Кроме этого, для военных были закуплены зимние спальные мешки, утепленные подстилки для комфортного сидения на земле, гигиенические и медицинские принадлежности. Приобретены приборы ночного видения и тепловизоры. Все это в ближайшее время передадут в военные части.

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