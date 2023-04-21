Подмосковье 21 апреля 2023, 10:52 Более 50 объектов выставили на торги в Коломне за неделю Комитет по конкурентной политике

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За неделю в Подмосковье на торги выставили 91 объект. Коломна стала лидером по количеству опубликованных лотов. В округе на торги выставили 52 объекта.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала 2023 года в Коломне на торгах приобрели 22 участка. Информация о других объектах размещена на портале ЕАСУЗ.

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Так, в деревне Настасьино в собственность можно приобрести участок ЛПХ. На земле площадью 11 соток можно построить загородный дом или дачу. Начальная цена составляет 534,3 тысячи рублей. Заявки будут принимать до 22 мая, а сам аукцион состоится 24 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Чехове начнется новый виток благоустройства набережной реки Теребенки.

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